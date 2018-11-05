حجز أكثر من 1 كلغ من الكيف بكل من الحروش وسيدي مزغيش في سكيكدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة “الحروش” بولاية سكيكدة، اليوم الإثنين، من حجز كمية من الكيف المعالج تفوق الـ 1 كلغ، كانت بحوزة شخصين ينحدران من بلديتي “الحروش” و”سيدي مزغيش” جنوبي الولاية.

وحسب مصادر عليمة، فإن العملية جاءت اثر معلومات، تحصلت عليها مصالح الأمن مفادها، رصد نشاط شخص يقوم بترويج المخدرات.

ليتم على اثر ذلك رصد تحركاته، ما مكّن من توقيفه بعد مطاردته انطلاقا من طريق امجاز التشيش إلى غاية الحروش.

أين عثر داخل سيارته على كمية تقدر بنصف كيلوغرام من المخدرات.

وبمواصلة التحقيق مع الموقوف، اعترف بمصدر المخدرات وهو شخص يقطن ببلدية “سيدي مزغيش” المجاورة.

ليتم مداهمة منزله أين تم العثور على ما يقارب الـ 1 كلغ من المخدرات، قامت مصالح الأمن بحجزها وتوقيف صاحبها.