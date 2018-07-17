حجز أكثر من 10 آلاف قارورة خمر بسيدي بلعباس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية واد سفيون ولاية سيدي بلعباس من إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من الخمر.

والتي قدرت بـ 10 آلاف و 250 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام كانت معبأة داخل شاحنة ومموهة بمادة النخالة.

عملية الحجز تمت بناء على معلومات مؤكدة بوجود شاحنة محملة بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية لغرض تروجيها ببلعباس.

ليتم نصب حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 92 الرابط بين ولايتي سعيدة وبلعباس.

تم على اثره مطاردة الشاحنة التي رفض سائقها التوقف والذي لاذ بالفرار بعدما انقلبت المركبة.