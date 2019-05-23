حجز أكثر من 10 ألاف كاميرا مراقبة في سطيف

تمكنت فرقة الابحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بالعلمة من حجز 1442 كاميرا مراقبة مستوردة بطريقة غير شرعية من مختلف الأنواع، وتوقيف 8 أشخاص متورطين.

وتبلغ قيمة المحجوزات 1مليار و400الف سنتيم.

وحسب بيان من خلية الاتصال للدرك الوطني بسطيف فان العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى الفرقة بتواجد أربع مواقع ينشط فيها اشخاص مشبوهين.

وبعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية منها الاذن بتفيش محلين بشارع دبي العلمة أحدهما ملك للمشتبه فيه المسمى (ج.م) وشريكه (ب.ن) عشرين سنة والمحل الثاني ملك للمشتبه الثاني (ق.ح) 29سنة وشريكه (ح ع)31سنة.

ليتم ضبط البضاعة المحجزة بعين المكان المشتبه فيه، كما واصلت ذات الفرقة تحقيقاتها نزولا لنتائج التحريات تم تنقل إلى تفتيش الموقعين الآخرين الذين هما عبارة عن مخزنين الاول الواقع بمشتة الزاعترة.

أين تم كذلك ضبط البضاعة واما المخزن الثاني الذي يقع وسط مدينة العلمة بوخبلة ملك (خ.أ) 21 سنة .

يتم ايضا ضبط وحجز البضاعة المحملة بمقطورة شاحنة صغيرة من نوع “بيجو” مع توقيف سائقها ومرافقة (خ.ف) 33 سنة والمسمى (ب.أ) 32 سنة.

ليتم توقيف كل من (خ.أ) 22سنةو(ج.ع)31سنة اللذان تواجدا بالموقع المشبوه مداعينا مهنة الحمالة .