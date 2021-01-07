حجز أكثر من 10 ألاف من المشروبات الكحولية في تيارت

تمكنت، مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت، في عمليتين منفصلتين من حجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.

ووردت معلومات إلى المصالح،عن قيام شخصين بتحويل مسكن لبيع الخمور،وبعد مداهمته عثر بداخله على 1300 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية.

والعملية الثانية تمت ببلدية فرندة حيث وردت معلومات إلى عناصر الدرك الوطني عن مرور شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية.

وتم الترصد للشاحنة في الطريق الولائي رقم 2 في الجزء الرابط بين فرندة و سيدي بختي.

وبعد توقيفها عثر بداخلها على 8900 وحدة من المشروبات المتنوعة بلغت قيمتها المالية 391 مليون.

واسفرت التحقيقات أن سائق الشاحنة محل متابعة فضائية و من المنتظر تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية النظر في قصبتهم.