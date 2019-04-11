حجز أكثر من 10 قناطير أمعاء “الخنزير” بميناء مستغانم

تمكنت عناصر شرطة الحدود بميناء مستغانم، من ضبط مسافر جزائري بحوزته أمعاء الخنزير،ينحدر،من شرق البلاد الذي كان قادما من فالنسيا.

وكان بحوزة المسافر،كمية معتبرة من أمعاء الخنزير،كانت موجهة للاستهلاك،إضافة إلى عتاد طبي محظور،يتمثل في جهازين كشف بالأشعة،آلة نسخة طبق الأصل.

ولم يصرح المسافر، بها على مستوى مصالح الجمارك.

وجاءت العملية بناء على معلومات حول شكوك في ما تحمله مركبة المسافر، الذي كان بصدد مغادرة الميناء.

وتم تحويل المشتبه فيه أمام الجهات القضائية، أين أصدر في حقه الرقابة القضائية مع حجز جميع اللوازم التي كانت بحوزته.