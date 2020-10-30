حجز أكثر من 100 آلاف دج من الأوراق النقدية المزورة بباتنة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن باتنة من حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر بـ 109 آلاف دج من فئة 1000 دج.

أفادت خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية باتنة، اليوم الجمعة نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، أن العملية تمت بناء على ورود معلومات إلى عناصر الشرطة، مفادها حيازة شخص بحي بارك أفوراج بوسط مدينة باتنة لمبلغ مالي مزور من العملة الوطنية.

ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفه والعثور بحوزته على 37 ألف دج مزور.

وبعد استصدار إذن بتفتيش المنزل العائلي للمعني البالغ من العمر 36 سنة والمسبوق قضائيا.

تم العثور على مبلغ آخر مزور يقدر بـ 70 ألف دج من فئة 1000 دج كما تم التوصل لشريكه الثاني المقيم بمدينة العلمة بولاية سطيف.

وذلك بعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص من طرف عناصر ذات الفرقة وتوقيفه أيضا.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بشخص يبلغ من العمر 26 سنة مسبوق قضائيا.

حيث تم حجز مبلغ 2000 دج مزور و5 أجهزة إعلام آلي بالإضافة إلى مبلغ 81 ألف و 600 دج من عائدات ترويج الأوراق النقدية المزورة.

وتم حسب ذات المصدر تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.