حجز أكثر من 100 ألف وحدة مفرقعات وألعاب نارية بوهران

تمكنت المصالح العملياتية التابعة لأمن ولاية وهران ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية. من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية ذات المنشأ الأجنبي. قدرت بـ 109,500 وحدة خلال عمليات متفرقة نُفذت مؤخراً عبر عدة نقاط من الولاية.

وجاءت هذه العمليات النوعية استنادا إلى معلومات دقيقة تلقتها المصالح الأمنية حول تحركات مشبوهة لأفراد يشتبه تورطهم في المتاجرة بهذه المواد المحظورة.

وبعد عملية مراقبة وترصد دقيقين تم تنفيذ التدخلات الأمنية اللازمة مع احترام كافة الإجراءات القانونية. ما مكن من ضبط الكمية المحجوزة واتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد المخالفين.

وأكدت مصالح الأمن أن العمليات لا تزال متواصلة في إطار جهودها الرامية إلى القضاء على ظاهرة تداول المفرقعات والألعاب النارية. خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد استغلالا غير مشروع لها مما يشكل تهديدا لسلامة وأمن المواطنين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور