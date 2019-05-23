حجز أكثر من 100 قنطار من الفرينة المدعمة بعين تيموشنت

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حمام بوحجر عين تموشنت من حجز 101 قنطار من مادة الدقيق “الفرينة”

المدعمة موجهة إلى علف المواشي، حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات السلك الأمني.

وتمت العملية خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث تمكنت فرقة أمن الطرقات بعين الأربعاء التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحمام بوحجر

من توقيف شاحنة مقطورة كانت تحمل على متنها 101 قنطار من مادة الفرينة المدعمة موجهة إلى علف المواشي ضمن التهرب الضريبي.

وتم تسليم كمية مادة الدقيق المحجوزة إلى مصالح أملاك الدولة للتصرف فيها، فيما يتواصل التحقيق في القضية، مثلما أشير إليه.