حجز أكثر من 100 كلغ من الكيف المعالج ببشار وتفكيك شبكة تستعمل وثائق مزورة

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية بشار من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قُدرت بحوالي 107 كيلوغرام، وذلك بمنطقة العبادلة، حيث تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في إطار هذه القضية.

وأفاد بيان للدرك الوطني أن المخدرات كانت مموهة بإحكام داخل تجاويف خاصة في مركبة نفعية.

وخلال التحقيقات الجارية، تم الكشف عن خيوط أخرى تتعلق بقضية تزوير للأختام والوثائق الرسمية، كانت تستعمل لتضليل الجهات الأمنية وتسهيل تهريب المخدرات عبر نقاط التفتيش.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أن العملية تندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعكس جاهزية وحداتها ويقظتها في التصدي لمثل هذه الشبكات الإجرامية.