حجز أكثر من 11 ألف من الأقراص المهلوسة بغرداية

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 11 ألف من الأقراص المهلوسة بولاية غرداية.

وحسبما بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، تمكن أعوان الجمارك، من حجز 11.968 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ. تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية إثر إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وتم حجز الممنوعات ووسيلة النقل المستعملة في التهريب مع إحالة المتهم الموقوف على الجهات القضائية المختصة.

هذا وتكرس العملية المحققة التنسيق التام والمحكم بين الأجهزة العملياتية للدولة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. سهرا على صحة وسلامة المواطن. وحرصا على إقرار السكينة الاجتماعية وحفظ النظام والأمن العموميين.