حجز أكثر من 11 قنطارا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
تمكنت وزارة الدفاع الوطني، من توقيف 14 تاجر مخدرات، منهم 3 من جنسية مغربية بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية و الثالثة.
وفي بيان للوزارة، اليوم الاربعاء فقد تم إحباط محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 11 قنطار و13 كلغ.
بالاضافة الى توقيف 42 تاجر مخدرات وضبط 164 كلغ من المخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.
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توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.
وفي بيان لوزارة الدفاع الوطنين اليوم الاربعاء، فقد ضبطت مفرزة أخرى مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بإيليزي.
كما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليدتي الصنع بكل من باتنة والبويرة.
ويأتي هذا في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ماي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.