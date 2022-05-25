حجز أكثر من 11 قنطارا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

تمكنت وزارة الدفاع الوطني، من توقيف 14 تاجر مخدرات، منهم 3 من جنسية مغربية بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية و الثالثة.

وفي بيان للوزارة، اليوم الاربعاء فقد تم إحباط محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 11 قنطار و13 كلغ.

بالاضافة الى توقيف 42 تاجر مخدرات وضبط 164 كلغ من المخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

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