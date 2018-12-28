حجز أكثر من 11 قنطار لحوم بيضاء مذبوحة بطريقة غير شرعية بتيارت

تمكنـت عناصر الشرطة لفرقة التطهير بأمن ولاية تيارت، من توقيف شاحنة تبريد تبين أنها محملة بكمية من اللحوم البيضاء.

المتمثلة في 609 كلغ من الدجاج، وبعد تفقد الوثائق تبين أن المعني لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا النشاط.

من طرف مصالح البيطرة لبلدية تيارت، ليتم تقديم المعني امام العدالة بتهمة عدم الالتزام بالشروط التنظيمية للبيع والذبح.

كما تمكنـت عناصر الـشرطة لفرقة التطهير بأمن الولاية من توقيف شاحنة تبريد بعد إخضاعها لعملية المراقبة.

تبين أنها محملة بكمية من اللحوم البيضاء المتمثلة في 220 كلغ من الدجاج عليـه وإثر تفقد الوثائق.

تبين أن المعني لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا النشاط من طرف مصالح البيطرة لبلدية تيارت.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصلحة يتم تقديم المخالف أمام العـدالة.