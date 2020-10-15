حجز أكثر من 121 الف وحدة من المفرقعات النارية في فرندة بتيارت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حجز أكثر من 121 الف وحدة من المفرقعات النارية في فرندة بتيارت
بقلم م جلباني

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فرندة بتيارت من حجز كمية من المفرقعات النارية.

الكمية كان صاحبها يقوم بعرضها وبيعها بطريقة غير قانونية، عملية حجز كمية المفرقعات تمت خلال دورية عادية لذات المصالح في احياء مدينة فرندة.

لفت انتباههم شخص يقوم بعرض وبيع كمية كبيرة من المفرقعات بطريقة غير قانونية بالطريق العام حيث تم حجز 121160 وحدة من مختلف الأنواع.

وهذا بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت حيث أحيلت إجراءات القضية على المثول الفوري أين وضع تحت الرقابة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=904034

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com