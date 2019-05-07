حجز أكثر من 13 طن من جبن الشيدار منتهي الصلاحية بالبليدة

الكمية المحجوزة كانت بصدد إعادة استعمالها

حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية البليدة، أكثر من13 طن من منتوج الجبن الصلب المصنوع من حليب البقر المبستر منتهي الصلاحية.

وحسبما أفاده بيان لذات المصالح، فإن المادة المحجوزة كانت موجهة لإعادة استعمالها في صناعة الجبن الطري.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم أول أمس بحجز أكثر من 13 طن من منتوج الجبن الصلب منتهية الصلاحية بإحدى مصانع صناعة

الجبن ومشتقاته كانت موجهة لإعادة استعمالها في صناعة الجبن ذو العجينة الطرية.

واستنادا لنفس المصدر، أنه ضبطت 12.9 طن من الجبن الصلب كان موضوعا في مقطورة تبريد لشاحنة كبيرة مشغلة داخل

المصنع و250 كلغ أخرى داخل قاعة تحضير الجبن كانت بصدد الاستعمال.

واثر ذلك، تم السحب النهائي لكامل الكمية من عملية الإنتاج وإعادة الاستعمال إلى غاية النظر وانتهاء التحقيق من طرف وكيل الجمهورية

المختص إقليميا الذي تسلم شكوى بخصوص عملية الغش هذه، وفقا لنفس المصدر.