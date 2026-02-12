حجز أكثر من 13 قنطار لحوم فاسدة بسوق قصاب في البليدة

في خرجة ميدانية على مستوى سوق قصاب بالبليدة لكل من المصلحة الولائية للشرطة العامة، فرقة شرطة العمران و حماية البيئة وكذا الامن الحضري الثالث مقر بمعية اعوان مديرية التجارة لولاية البليدة. تم معاينة عدة مخالفات سواء تلك المتعلقة بانعدام شروط النظافة ،شروط الحفظ، عدم صلاحية اللحوم و الزوائد وانتهاء صلاحية بعض المواد كالأجبان و مادة الديول.

وأسفرت العملية عن حجز كمية تقدر بأزيد من 13 قنطار و 80 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء و الزوائد بما فيها اللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك. وذلك بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري لبلدية البليدة الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك. و أزيد من 32 كلغ من الجبن غير الصالح للإستهلاك وكذلك مادة الديول.

بمعية مصالح بلدية البليدة تم جمع ونقل جميع المحجوزات للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني للنفايات طريق شفة. وفق الإجراءات المعمول بها، توجيه استدعاءات للمخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

