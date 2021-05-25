 حجز أكثر من 1300 وحدة من المهلوسات في حافلة في السوڨر بتيارت

تمكنت صباح اليوم الثلاثاء مصالح الجمارك من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة في بلدية السوڨر بتيارت.

و علم من ذات المصادر ان عملية حجز الكمية تمت اثر حاجز امني لعناصر الجمارك في حدود الساعة الثالثة صباحا حيث تم توقيف حافلة قادمة من حاسي مسعود باتجاه ولاية غليزان.

وبعد تفتيش بعص المسافرين عثر بحوزة شخصين على 1318 وحدة من المهلوسات من توع بريغابالين بعد الانتهاء من الاجراءات.

تم تحويل الملف الى مصالح الدرك الوطني لاتمام الاجراءات في انتظار تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر للنظر في قضيتهما