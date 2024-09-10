حجز أكثر من 135 ألف “محيرقة” مخزّنة بمنزل في وهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بسيدي البشير بوهران. من حجز كمية من المفرقعات و الألعاب النارية كانت موجهة للبيع والترويج بمناسبة المولد النبوي الشريف.

العملية تمت بناءً على معلومات متحصل عليها، تفيد بوجود كمية من المفرقعات والألعاب النارية مخزنة بإحدى المنازل. ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم ضبط بداخله بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وتفتيشه، أكثر من 135 ألف وحدة مفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام مع توقيف الشخص المتورط.