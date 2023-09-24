حجز أكثر من 15 ألف وحدة مفرقعات وألعاب نارية بوهران

تمكنت عناصر الأمن في عمليات تطهيرية متفرقة لمكافحة المنتوجات المحظورة. خاصة منها المتعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية. من حجز 15008 مفرقعة وألعاب نارية من مختلف الأنواع والأحجام.

العمليات تمت بناءا على مخطط عملياتي وقائي استباقي تزامنا ومناسبة المولد النبوي الشريف التي تكثر فيها المتاجرة بهذه الممنوعات بالمحلات والأسواق. أسفرت عن حجز الكمية سالفة الذكر مع تحويل 7 متورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة.