حجز أكثر من 150 كلغ من اللحوم الفاسدة بالخبانة في المسيلة

تمكنت عناصر أمن دائرة الخبانة، التابعة لأمن ولاية المسيلة، من حجز وإتلاف كمية معتبرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان للأمن الوطني ، فقد أسفرت العملية عن ضبط 103 كلغ من اللحوم البيضاء و52 كلغ من اللحوم الحمراء، وذلك خلال دوريات رقابية بالسوق الأسبوعي، حيث لفت انتباه رجال الشرطة شخص يعرض اللحوم في ظروف غير صحية. وبعد التنسيق مع المصالح المختصة، تأكد أن الكمية المضبوطة غير مطابقة للمعايير الصحية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف اللحوم المحجوزة.