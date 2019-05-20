حجز أكثر من 16 قنطارا من الكيف على أظهر حمير في عين الصفراء بالنعامة

فــــــي عمليتـــــين منفصلـــــين انتهـــــت إحداهمــــــا بتوقيــــــف 3 بارونــــــات

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود بالمنطقة المسماة عين الديس بدائرة العين الصفراء بإقليم ولاية النعامة.

كميات ضخمة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ11 قنطارا و30 كغ من الكيف المعالج.

وأوضحت مصادر «النهار» أن تلك الكميات الضخمة من «الكيف» كانت مُحمّلة على أظهر حمير كانت تشكل قافلة لتهريب الممنوعات.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت مفرزة أخرى للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك من توقيف 3 بارونات مخدرات.

وضبط شاحنة مُحمّلة بخمسة قناطير و20 كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مركبة سياحية. وجاءت هذه العملية إثر نصب كمين جنوب إقليم عين الصفراء.

انتهى بتوقيف المهربين الثلاثة الذين تم اقتيادهم إلى مقر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية النعامة.

من أجل مواصلة التحقيقات للوصول إلى عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي يحتمل أن يكون لها امتدادات في الداخل والخارج.