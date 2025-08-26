حجز أكثر من 16 كلغ كيف معالج وكمية معتبرة من الكوكايين بوهران

تمكّنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك وهران خارجي. بالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الثانية. من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 16,475كلغ من الكيف المعالج، و 103 غ من مادة الكوكايين.

كما مكنت العملية من حجز 45 قرص بريغابالين 300 ملغ. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 5.773.000,00دج. كما أسفرت العملية عن حجز 05 سيارات سياحية وتوقيف 06 أشخاص أحيلوا على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار الدور الحمائي للجمارك الجزائرية، لاسيما في مجال مكافحة مختلف أشكال التهريب.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور