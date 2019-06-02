حجز أكثر من 19 طنا من المواد الغذائية “الفاسدة” منذ بداية رمضان بشرق البلاد

حجز أعوان الرقابة منذ بداية شهر رمضان المعظم 19.46 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وغير المطابقة للمواصفات

عبر 6 ولايات بشرق البلاد، حسب ما أفادت به اليوم الأحد، وأج نقلا عن المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة .

وأوضح ذات المصدر، أن من بين المحجوزات التي فاقت قيمتها المالية 2.446 مليون دج بولايات باتنة، بسكرة،قسنطينة، خنشلة،أم البواقي وتبسة

لحوم ومشتقاتها، دجاج مفرغ، بيض، حلويات ومرطبات، مثلجات ومشروبات، وكذا مختلف الأجبان، وفق ذات المصدر .

وتم حجز أكبر كمية بولاية بسكرة قدرت بـ 11.2981 طنا،من بينها 89850 مصاصة للأطفال،فيماوصلت كلفتها الإجمالية إلى 1.225 مليون دج.

أما أسباب الحجز يأتي بالدرجة الأولى عدم إحترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية ثم حيازة وبيع مادة غير صالحة للإستهلاك ثم عدم إحترام درجة الحفظ.

وتم تقدير المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة الناجم عن التهرب الضريبي خلال نفس الفترة عبر هذه الولايات الست بـ1.2 مليار دج منه مبلغ 633 مليون دج تم تسجيله بولاية تبسة

وكانت مصالح مديريات التجارة للولايات الست التابعة للمديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة قد سخرت 165 فرقة من أعوان الرقابة لمراقبة

الأسواق والمحلات التجارية والوقوف على مدى مطابقة السلع المعروضة للمواصفات حماية للمستهلك خلال الشهر الفضيل

فيما تم غلق 19 محلا تجاريا منها 16 في إطار مراقبة الممارسات التجارية و3 ضمن مراقبة النوعية وقمع الغش .