حجز أكثر من 191 ألف “محيرقة” وألعاب نارية باولاد جلال

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بأولاد جلال، التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بسكرة. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من حجز 191,595 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية. على متن حافلة لنقل المسافرين خلال حاجز ميداني.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة كافة أشكال التهريب والتجارة غير المشروعة العابرة للحدود. وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

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