حجز أكثر من 2 كلغ كوكايين وتوقيف مروجين بوهران

وجهت مصالح أمن ولاية وهران ضربة جديدة لشبكات الاتجار بالمخدرات، بعدما تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية. من تفكيك نشاط إجرامي منظم وتوقيف شخصين مع حجز 2 كلغ و240 غ من الكوكايين. كانت موجهة للترويج وسط الأحياء الحضرية.

وجاءت العملية عقب استغلال معلومات ميدانية دقيقة كشفت تورط المشتبه فيهما في تخزين وترويج المخدرات. حيث إتخذا من أحد المساكن وكرا لإخفاء السموم وتوزيعها خاصة في أوساط الشباب. وبعد تحريات مكثفة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تحديد هويتهما ومكان تواجدهما. ليتم توقيفهما وحجز الكمية المحظورة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيل المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت. فيما تتواصل جهود مصالح الأمن لتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.

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