عاجل

حجز أكثر من 2 مليون غلاف تبغ مقلد في ام البواقي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حجز أكثر من 2 مليون غلاف تبغ مقلد في ام البواقي
بقلم رشيد مقدم

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من حجز كمية معتبرة من أغلفة تبغ مقلدة بمدينة عين البيضاء.

وقدرت الكمية، بأكثر من 2 مليون غلاف لأكياس مادة الشمة من مختلف الأنواع في شكل حزم ولفائف .

ومكنت هذه العملية النوعية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من حجز مبلغ مالي قدره 81 مليون سنتيم .

وحسب مصدر أمني موثوق فإن القضية تعود إلى قيام أحد المشتبه به، بجلب كمية من أغلفة التبغ المقلدة بواسطة شاحنة.

وتمت العملية،بأحد أحياء مدينة عين البيضاء، أين تم توقيف للمشتبه به رفقة شريكه بعد أن عثر بداخل الشاحنة على الشمة.

فيما عثر على كميات مماثلة داخل مسكن المشتبه بهما.

ويتابع الموقوفان، بقضية حيازة بضاعة أجنبية مقلدة لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل وتقليد علامة تجارية .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=703538

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com