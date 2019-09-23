حجز أكثر من 2 مليون غلاف تبغ مقلد في ام البواقي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من حجز كمية معتبرة من أغلفة تبغ مقلدة بمدينة عين البيضاء.

وقدرت الكمية، بأكثر من 2 مليون غلاف لأكياس مادة الشمة من مختلف الأنواع في شكل حزم ولفائف .

ومكنت هذه العملية النوعية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من حجز مبلغ مالي قدره 81 مليون سنتيم .

وحسب مصدر أمني موثوق فإن القضية تعود إلى قيام أحد المشتبه به، بجلب كمية من أغلفة التبغ المقلدة بواسطة شاحنة.

وتمت العملية،بأحد أحياء مدينة عين البيضاء، أين تم توقيف للمشتبه به رفقة شريكه بعد أن عثر بداخل الشاحنة على الشمة.

فيما عثر على كميات مماثلة داخل مسكن المشتبه بهما.

ويتابع الموقوفان، بقضية حيازة بضاعة أجنبية مقلدة لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل وتقليد علامة تجارية .