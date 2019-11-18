حجز أكثر من 2000 قارورة خمر وتوقيف مروجيها بتيبازة

أخبار الجزائر
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حجز أكثر من 2000 قارورة خمر وتوقيف مروجيها بتيبازة
بقلم عباس عادل

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة،  بأمن تيبازة، من حجز 2176 وحدة من المشروبات الكحولية، ومركبة نفعية كانت تستعمل في نقل الخمور.

كما تم وتوقيف شخصيين خلال العملية، واللذان كانا يقومان بترويج تلك المشروبات، بمدينة بوسماعيل في تيبازة.

عملية القبض جاءت على إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح، تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج مشروبات كحولية بدون رخصة، بمدينة بواسماعيل وما جاورها.

وبعد مراقبة المشتبه فيهما، تم توقيفهما وحجز الخمور وسيارة نفعية، واقتيادهما إلى مقر الأمن، قبل تسليمهم إلى العدالة.

تيبازة

تيبازة


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