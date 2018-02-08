حجز أكثر من 2000 وحدة كحولية بعين تيموشنت

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تيموشنت أمس الأربعاء، من حجز 2000 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام كانت على متن مركبتين سياحيتين

و أسفرت العملية عن توقيف الأشخاص الذين كانوا على متنهما.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الشرطة القضائية لعين تيموشنت، فإن العملية النوعية جاءت على إثر حاجز مراقبة تم نصبه

من قبل ذات الفرقة بأحد مخارج مدينة عين تيموشنت، أين شوهد قدوم سيارتين مشبوهتين

الأولى من نوع “شيفرولي” و الثانية من نوع “بيجو”، حيث تم توقيفهما.

و أثناء مراقبتهما اتضح أنهما محملتين بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام .

حيث عثر بداخل المركبة الأولى على 534 وحدة كحولية و داخل المركبة الثانية على 1464 وحدة كحولية وتوقيف سائقيها .