حجز أكثر من 21 قنطار فواكه مستوردة بطريقة غير قانونية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي في وهران من توقيف أشخاص كانوا بصدد نقل فواكه أجنبية مجهولة المصدر وبطريقة غير قانونية قدر وزنها الاجمالي بأكثر من 21 قنطارا.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير شحنة معتبرة من الفواكه مجهولة المصدر. مستوردة بطريقة غير قانونية على متن شاحنة من نوع سوناكوم.

وبعد تشكيل دورية تم ضبط وايقاف الشاحنة بحي بوعمامة باتجاه منطقة سيدي الشحمي. أين أسفرت عملية التفتيش عن ضبط فواكه أجنبية مستوردة مموهة بعلب كرطونية فارغة خاصة بفاكهة الموز تبين أن صاحبها لا يحوز على الوثائق القانونية.

وقدر الوزن الاجمالي للفواكه المحجوزة بـ 21 قنطارا و13 كلغ بقيمة مالية قدرت بـ 300 مليون سنتيم.