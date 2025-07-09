حجز أكثر من 22 ألف أورو في مطار قسنطينة

تمكن أعوان الجمارك بمطار محمد بوضياف في قسنطينة، من حجز مبلغ مالي قدره 22500 أورو.

وحسب بيان الجمارك، فإن المبلغ المالي كان مخبأ داخل أمتعة أحد المسافرين دون تصريح.

وجاء في البيان “في إطار الرقابة الروتينية حجز أعوان الجمارك بمطار محمد بوضياف بقسنطينة”. “بالتنسيق مع شرطة الحدود، مبلغًا قدره 22.500 أورو كان مخبأً داخل أمتعة أحد المسافرين دون تصريح، في مخالفة للتنظيم المعمول به”.

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