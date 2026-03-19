حجز أكثر من 22 ألف قرص “بريغابالين” بتلمسان

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 22404 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع. كانت مخباة بإحكام داخل سيارة سياحية.

تم حجز البضاعة المحظورة و وسيلة النقل المستعملة في التهريب. مع توقيف شخص مخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية

وتكرس العملية المحققة التجند الدائم للفرق الجمركية العملياتية. و يقظتها الدائمة في مجال مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

div>

