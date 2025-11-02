إعــــلانات
حجز أكثر من 22 ألف قرص مهلوس على متن باخرة “باجي مختار 3”

بقلم خالد زوبيري
حجز أكثر من 22 ألف قرص مهلوس على متن باخرة “باجي مختار 3”
تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك “أنظمة خاصة” بالمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء، من إحباط محاولة تهريب تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وقد بلغت الكمية المحجوزة 22.347 قرصًا، كانت مخبأة بإحكام على متن الباخرة “باجي مختار 3” القادمة من مرسيليا.

وجاءت العملية في إطار المراقبة الدقيقة التي يباشرها أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمفتشية أقسام الجمارك “أنظمة خاصة”.

