حجز أكثر من 2400 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة

حجزت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم 364 دلو زيت المائدة بسعة 5 لتر نوع “إليو” و318 قارورة زيت إليو سعة لترين.

وذلك بمجموع 2456 لتر من الزيت، كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة حسب ما أفادت به التحقيقات.

وجاءت هذه العملية ببمعية المصلحة الولائية للشرطة العامة وبمرافقة مصالح مديرية التجارة لولاية مستغانم.

وكانت هذه الكمية محملة على متن مركبتين نفعيتين الأولى مرقمة بترقم ولاية الجزائر والثانية تحمل ترقيم ولاية البويرة تابعتين لإحدى الفضاءات التجارية الكبرى “سوبيرات ” بمنطقة خروبة مستغانم.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع تم حجز الكمية من زيت المائدة ووضعها تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بمستغانم.

بالإضافة إلى حجز المركبتين ووضعهما بمحشر البلدية عن تهمة جنحة المضاربة غير المشروعة لمادة الزيت طبقا لأحكام المادة 13 من قانون المضاربة غير المشروعة.

ليتم انجاز ملف اجراء قضائي ضد صاحب المحل و مسيير المحل ، وبعد إحالة القضية أمام قاضي المثول الفوري أصدر في حقهما أمر إيداع بالحبس المؤقت.