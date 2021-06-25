حجز أكثر من 25 طن من القنب الهندي خلال الـ 4 أشهر الأولى من السنة الجارية

كشفت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، أنه تم حجز أكثر من 25 طن من القنب الهندي في الجزائر. وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية. مع الإشارة إلى تسجيل إنخفاض مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب الحصيلة، فأوضح الديوان في تقريره. أنه تم حجز 25.206.589 كلغ من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021. منها نسبة 45.50 بالمائة غرب البلاد. مضيفا أن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال هذه الفترة قد سجلت انخفاضا بـ 8.54 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020. وذلك بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود.