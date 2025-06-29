حجز أكثر من 26 ألف أورو بحوزة مسافر بمركز العيون

تمكنت مصالح مفتشية فحص المسافرين على مستوى مركز العيون، بالتنسيق مع شرطة الحدود. من ضبط مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 26.550 أورو. بحوزة مسافرة كانت بصدد مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد تفتيش دقيق.

العملية جاءت في إطار المهام النظامية لمصالح الجمارك في مراقبة حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية، وفي أعقاب عملية مراقبة عادية. كما تندرج ضمن الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بمراقبة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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