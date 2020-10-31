حجز أكثر من 29 ألف علبة مكمّلات غذائية “بيريمي” في الطارف!

الأمن تمكن من توقيف شخص من الوادي

نجحت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الطارف، في توقيف تاجر في العقد الرابع من عمره، لحيازته على مواد غذائية مكمّلة منتهية الصلاحية، قدرت بـ 29751 علبة غير صالحة للاستهلاك البشري، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات في حقه بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بوجود أحد التجار في العقد الرابع من العمر، ينحدر من ولاية الوادي، صاحب محلين تجاريين على مستوى مدينة الطارف، مختص في تجارة المكمّلات الغذائية والأعشاب الطبيعية، يقوم بتحضير وإنتاج خلّاطات عشبية تحمل ادعاءات علاجية لعدة أمراض وتوضيبها في علب، ليتم عرضها للبيع من دون وضع تواريخ نهاية صلاحيتها، الأمر الذي استدعى عناصر الشرطة للأمن الحضري الثاني بولاية الطارف، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، إلى تنظيم عملية مداهمة فجائية للمحلين التجاريين، أين تم ضبط في حالة تلبس، أحد العاملات وهي بصدد نزع تاريخ التوضيب من علب المكمّلات الغذائية المنتهية الصلاحية باستعمال آلة حادة من نوع “كيتور“، ليتم بعد إتمام عملية جرد السلع المقدرة في مجملها بـ 29751 علبة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه السلع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني صاحب المحلين، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا في إنتاج وتوضيب خلطات عشبية تحمل ادعاءات علاجية مع تسويقها على أساس أنها مكمّل غذائي من دون تواريخ توضيب، ونزع تواريخ علب توضيب تحمل ادعاءات طبية بغرض الغش في إعادة توضيبها.