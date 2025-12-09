حجز أكثر من 29 ألف قرص مهلوس في تلمسان

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، بالتنسيق مع الفرقة متعددة المهام بسبدو والفرقة متعددة المهام بالعريشة، من حجز 29.767 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أنه تم حجز 29.767 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع. كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية سوداء.

حيث تم حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية. المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

