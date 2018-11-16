حجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس وتوقيف 73 شخصا مشتبه فيهم بالعاصمة  

حجزت مصالح الشرطة بالعاصمة أكثر من 3 آلاف قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف 73 شخصا بعد عمليات مداهمة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني اليوم الجمعة، أن العملية مست مختلف الأحياء وتم حجز 27 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام.

كما أوقفت 73 شخصا مشتبه فيه لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز 3.634 قرص من المؤثرات العقلية، و108غرام من الكيف

المعالج.

كما تمكنت قوات الشرطة بكل من بسكرة وورقلة، في عمليتين متفرقتين، من حجز أكثر من 126 ألف وحدة من الألعاب النارية.

والمفرقعات مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.