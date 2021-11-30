حجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس ومبلغ مالي في عين وسارة بالجلفة!

بعد عملية أمنية للشرطة انتهت بتفتيش منزل مسبوق

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في أمن دائرة عين وسارة، 100 كلم شمال غرب عاصمة الولاية الجلفة، في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهم، في العقد الرابع من عمره، مسبوق قضائيا، لتورطه في حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في مسكنه قصد الترويج.

وحسب مصادر رسمية لـ”النهار”، فإن العملية جاءت إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مفادها وجود كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمسكن أحد المشتبه فيهم بمدينة عين وسارة.

ليتم بعدها وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكن المشتبه فيه الذي عثر بداخله على كمية من المؤثرات العقلية قدرها 3075 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قيمته 326400 دج من عائدات الترويج، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص في عين وسارة، الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، ليتم إيداعه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية لعين وسارة.