حجز أكثر من 3 قناطير لحوم أحصنة فاسدة بمذبح سري بوهران

كانت بصدد تحويلها إلى مطاعم راقية بحي العقيد لطفي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من اكتشاف مذبح سري لذبح الاحصنة المشبوهة المصدر لمطاعم راقية اغلبها بحي العقيد لطفي

حيث وبعد مداهمة المكان على مستوى حي النجمة شطيبو سابقا تم توقيف أشخاص كانوا بصدد تحضير اللحوم على شكل “بروشات”

إلى جانب كمية معتبرة من اللحم المفروم والكبد والقلب قدرتها مصادرنا بأكثر من 3 قناطير من لحوم الاحصنة الفاسدة وذات رائحة كريهة،

كانوا بصدد توزيعها على مختلف المطاعم الراقية بحي العقيد لطفي في وهران

تم احصاء عددها بأكثر من 20 مطعما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بعد تأكد تورطها في بيع وتسويق لحوم أحصنة فاسدة وتحويلها للاستهلاك البشري.