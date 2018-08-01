حجز أكثر من 3 قناطير من الدجاج الفاسد بمذبح غير شرعي بمستغانم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم ، من حجز 311 كلغ من لحوم الدجاج فاسدة و بعض المعدات المستعملة في المذبح غير الشرعي.

المحجوزات تم ضبطها بحوزة المسمى “ق س” 38 سنة ، و ذلك إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي علي مفادها وجود مذبح غير شرعي للدواجن في المكان المذكور.

حيث ثم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة المحققة والتنقل إلى عين المكان لتفتيش المحل، حيث تم حجز العتاد المستعمل ومعاينة اللحوم المحجوزة من طرف الطبيب البيطري للمصالح الفلاحية لدائرة سيدي علي .