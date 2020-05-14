حجز أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف أربعة تجار للمخدرات

تمكن حرّاس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 13 ماي 2020، من حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة قناطير و24 كيلوغرام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية تأتي في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

واضاف البيان أن عماية الحجز تمت من خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة واد سيدي الشيخ، بلدية بني ونيف، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة.

في سياق متصل وببشار، أوقف حراس الحدود أربعة تجار مخدرات على متن مركبة محملة بـ 10,9 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بأفلو، ولاية الأغواط بالناحية العسكرية الرابعة، تاجري مخدرات بحوزتهما 10450 قرص مهلوس، كما تم ضبط 20 ألف علبة سجائر بورڨلة.