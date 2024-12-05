حجز أكثر من 3 كلغ كيف و866 قرصا مهلوسا بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران في عمليات متفرقة من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالمؤثرات والمخدرات.

أين تم توقيف خلال العملية 4 أشخاص وحجز 866 قرصا مهلوسا. بالإضافة كذلك إلى وكمية من المخدرات يفوق وزنها 3 كلغ ومبلغ يفوق 10 ملايين سنتيم و3 مركبات.

العملية تمت استغلالا لمعلومات حيث وبعد تكتيف التحريات وتتبع و ترصد لنشاطهم الإجرامي. مع استصدار اذون تفتيش من وكلاء الجمهورية لدى محكمة فلاوسن والعثمانية تم الإيقاع بالمتورطين. وحجز كمية السموم ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة.

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