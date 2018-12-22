حجز أكثر من 3 ملايين أورو «مدرحة» في سطيف!

الشرطة أطاحت بشبكة تتكون من 6 أشخاص نشاطهم امتد إلى ولايات أخرى

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة أشخاص مختصة في تزوير العملة الأجنبية وترويجها بالسوق الموازية.

وانتهت عملية أمن سطيف بحجز كمية معتبرة من العملة الصعبة بـ«الأورو» مزورة، كشفت التحقيقات أنها كانت موجهة لإغراق السوق الموازية لبيع العملة بكل من سطيف والعلمة، غير أن فطنة عناصر الأمن حالت دون ذلك.

وحسب مصادر «النهار»، فقد جرت عملية الشرطة بعد تلقي معلومات مفادها أن شخصا مشتبها به يقوم بترويج أوراق نقدية مزورة بوسط مدينة سطيف، ليجري ترصد تحركاته وتوقيفه أمام النصب التذكاري «سعال بوزيد»، أين قادت عملية تفتيشه إلى العثور بحوزته على حقيبة تبين أنها تحتوي على أوراق نقدية من العملة الأجنبية من نوع «الأورو».

وبعد اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الأمن للتحقيق معه، تبين أن الأوراق النقدية مزورة وأن الشخص الموقوف ينشط ضمن عصابة إجرامية منظمة ينحدر أفرادها من مدن سطيف والعلمة وبني ورتلان، ويمتد نشاطها الإجرامي إلى غاية ولاية برج بوعريرج. وبعد تمديد الاختصاص، تم توقيف جميع عناصر الشبكة المتكونة من ستة أشخاص وتتراوح أعمارهم بين 23 و45 سنة.

وبعد تفتيش منازل الموقوفين بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالحصول على إذن من وكيل الجمهورية، تم حجز أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 أورو، بقيمة أكثر من 3 ملايين «أورو»، أي ما يعادل 68 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، كشفت التحقيقات أنها كانت موجهة للصرف والتحويل بالسوق الموازية بشارع الأقواس بسطيف.

وقد انتهت عملية الشرطة بحجز العتاد المستعمل في التزوير من أجهزة إعلام آلي وسيارة كانت يستعملها أفراد الشبكة في تنقلاتهم.