حجز أكثر من 3 ملايين وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بقيمة 13 مليار بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار. من معالجة قضية التهريب، الحيازة التخزين قصد البيع للألعاب النارية بطريقة غير شرعية.

وتبعا للتحريات التي باشرتها ذات المصالح ، وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت العملية إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما. مع حجز أكثر من 03 ملايين و 313.328 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية .

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

