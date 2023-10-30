حجز أكثر من 30 ألف وحدة خمر مخزنة بمستودع في وهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني ببطيوة في وهران، من توقيف شخص وحجز أكثر من 30 ألف وحدة من المشروبات الكحولية كان بصدد المتاجرة بها وبيعها بدون رخصة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مخزنة بمستودع واقع بمنطقة الشهايرية التابعة لبلدية بطيوة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث وبعد التفتيش المحكم للمستودع تم إلقاء القبض على شخص من جنسية أجنبية.

فيما تم حجز الكمية المعايرة من المشروبات الكحولية المقدرة باكثر من 30 ألف وحدة خمر الي جانب شاحنة من نوع ايسيزي.