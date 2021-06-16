حجز أكثر من 31 ألف وحدة من الشمة المقلدة مموهة بمواد غذائية فاسدة بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني و بالتنسيق مع عناصر الجمارك بتيارت من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة. وكمية اخرى من المواد الغذائية المختلفة منها مواد غير صالحة للإستهلاك.

عملية حجزالمواد تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن وجود شاحنة من نوع سوناكوم تحمل مواد غذائية دون فوترة. وبعد توقيفها عند مدخل مدينة تيارت عثر على 31400 وحدة من الشمة المقلدة كانت مموهة داخل مواد غذائية أخرى منها 935 كلغ من المعجنات. و750 وحدة من حلويات القوفريط و500 كلغ من مادة السكر و12300 وحدة من مختلف المشروبات الغازية.

تبين لاحقا أن الكثير من هذه المواد غير صالحة للإستهلاك حيث وجهت لصاحبها تهمة الغش. والتدليس في مادة الشمة وممارسة نشاط تجاري غير قار دون سجل تجاري و التهرب الضريبي وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك و عدم الفوترة .