حجز أكثر من 31 غرام من الكوكايين بحوزة إمرأة في مطار وهران

أخبار الجزائر
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حجز أكثر من 31 غرام من الكوكايين بحوزة إمرأة في مطار وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الاستعلامات العامة والشرطة القضائية من إحباط محاولة تمرير كمية من المخدرات الصلبة عبر مطار احمد بن بلة الدولية.

العملية نفذتها ذات العناصر استغلالا لمعلومات تم الاشتغال عليها بعد مراقبة مشددة.

اين تم توقيف مسافرة جزائرية في الثلاثينيات من العمر كانت قادمة من تولوز الفرنسية عبر الخطوط الجوية الجزائرية.

وأسفرت عملية تفتيشها تفتيش دقيق لمتاعها الى ضبط كمية من المخدرات الصلبة قدرتها مصادرنا ب 31.5غ كوكايين .

كانت مخباة باحكام داخل يد الحقيبة التي تم تفكيكها ليتم بعدها القاء القبض على المشتبه بها لاستكمال التحقيقات معها.


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