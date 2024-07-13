حجز أكثر من 3500 قرص مهلوس في وهران

تمكنت عناصر من مصالح الشرطة لأمن الحواضر 21، 14 والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الدار البيضاء بأمن وهران في عمليات متفرقة من توقيف 5 مروجي مؤثرات عقلية في الوسط الحضري.

وتم خلال هذه العملية، حجز 3619 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، و7 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ700 غ كيف معالج. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 63 مليون سنتيم إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

وتمت هذه العمليات في إطار المخطط الأمني المسطر لمحاربة الجريمة الحضرية وهذا بعد التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة حول نشاط هؤلاء المروجين في القطاعات الحضرية الذين يتخذون من مساكنهم وكرا للتخزين والترويج بعد مراقبة وترصد لنشاطاتهم المشبوهة بالتنسيق مع الجهات القضائية.

وقد تم تحرير ضدهم إجراءات قضائية سيحالون بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.