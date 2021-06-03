حجز  أكثر من 385 ألف منتوج قادم من الصين وتركيا

كشف، المدير الفرعي لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، أرزقي هناد، عن حجز 385.714 منتوج خلال سنة 2020. وأوضح المسؤول ذاته، أن إجمالي المنتوجات المحجوزة منذ 2007 يقدر بـ12.524.640.

ومن بين المنتوجات المحجوزة خلال السنة الماضية حسب الفئة تُمثل المواد التجميلية الحصة الأكبر بـ313.653 منتوج ما يعادل 81.32 بالمائة. والمستلزمات الرياضية بـ54.754 منتوج 14.19 بالمائة ثم الألبسة 2.15 بالمائة وملحقات الهاتف 2.14 بالمائة وأجهزة التدفئة 0.19 بالمائة.

وعن مصدر المنتوجات، أشار المتحدث ذاته، أن الصين تأتي في المقدمة بـ98.43 بالمائة مقابل 1.56 بالمائة منتوج مقلد من تركيا. وتلقت مصالح المديرية العامة للجمارك خلال سنة 2020 إجمالي 24 طلب تدخل أفضى لإعداد 24 إشعار بالتقليد.

وحسب هناد، فإن مصالح الجمارك سجلت منذ سنة 2002 ما لا يقل عن 547 طلب تدخل، أفضى إلى 375 اشعار بالتقليد. وجاءت تصريحات المتحدث، بلقاء صحفي على هامش انعقاد الملتقى الدولي السادس حول مكافحة الغش والتقليد من تنظيم مركز التجارة الدولي-الجزائر.