حجز أكثر من 4 آلاف وحدة خمر داخل منزل في أم البواقي

داهمت، خلال اليومين الفارطين، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، منزلا يقع وسط المنطقة الحضرية بذات المدينة.

بعد الحصول على ترخيص والإذن من نيابة محكمة عين البيضاء، بعدما تأكد رجال الضبطية القضائية من صحة المعلومات المستقاة من مصادرهم وعملهم الميداني الاستخباراتي، وأن شخصا في عقد الرابع من العمر يستغل منزله كمقر لبيع المشروبات الكحولية.

وعلى ضوء ذلك، تم تطويق المنزل والولوج إليه، أين تم إلقاء القبض على المشتبه فيه وحجز نحو 4100 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت مخزّنة داخل مستودع في طور الإنجاز تابع للمنزل.

وقد تم تحويل تلك الخمور إلى المصالح المعنية، وتقديم الموقوف أمام الجهات القضائية لدى محكمة عين البيضاء للبتّ في التهمة الموجهة إليه، والمتعلقة بحيازة وبيع مشروبات كحولية من دون ترخيص من الجهات المعنية.